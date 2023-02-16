نواب يطرحون حلولا عاجلة للسيطرة على أسعار اللحوم.. تفاصيل

يبحث العديد من المواطنين عن حل لوقف ارتفاع أسعار اللحوم فى مصر، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية ووصلت لـ 250 جنيها للكيلو، ونقدم من خلال هذا التقرير أبرز الحلول التى توصل إليها النواب ونقيب الجزارين في مصر لوقف ارتفاع الأسعار فيما يلى:

حلول لوقف ارتفاع سعر اللحوم

قدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب حلا لمنع صعود أسعار اللحوم في مصر وزيادتها تمثل هذا الحل فى تقدمه طلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تنامي ظاهرة الذبح العشوائي للعجول الصغيرة غير المسموح بذبحها، وعجز المواطنين عن شراء اللحوم في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

وأشار "محسب" ، في طلبه، إلى أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر اللحم الكندوز في الكثير من المناطق إلى 250 جنيها للكيلو، الأمر الذي يبرره التجار بارتفاع أسعار الأعلاف بالإضافة إلى قلة المعروض، لافتا إلى أن ذلك يأتي وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.

وقال عضو مجلس النواب، إن الأمر أثار حالة من الفزع لدي المواطنين، متسائلا عن أسباب صمت وزارة الزراعة أمام انفلات الأسعار، وما هو السعر العادل للحوم التى تختلف أسعارها من مكان لآخر، حيث تشهد زيادة يومية.

وأضاف النائب أيمن محسب أنه تنامي أيضا ظاهرة ذبح العجول الصغيرة المحظور ذبحها، الأمر الذى يهدد بتفاقم أزمة الثروة الحيوانية فى مصر، موضحا أن الذبح العشوائى يتسبب أيضا في ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية تمت عمليات ذبح لعدد كبير جدا من "العجول"، أغلبها تحت السن والوزن المسموح للذبح، وهو ما يؤثر على الثروة الحيوانية فى مصر ويتسبب فى قلة شديدة فى المعروض.

ولفت "محسب" إلى أن هذا الاضطراب تسبب في إغلاق عدد كبير من الجزارات، بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء لارتفاع الأسعار، مطالبا تدخل حكومي فوري لمواجهة الذبح العشوائي، والبحث عن حلول لتأمين غذاء المصريين من اللحوم في ظل الارتفاعات الحالية التي جعلت السواد الأعظم من المصريين غير قادر على توفير اللحوم لأسرهم.

وطالب "محسب" ، الحكومة بزيادة حجم استيراد العجول من السودان والتي يكون تكلفتها أقل من تكلفة من اللحوم المتواجدة حاليا فى الأسواق المحلية بنسبة قد تصل إلى 40%، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المجازر للتصدي لظاهرة الذبح العشوائي.

غلق محال الجزارة شهرا

ومن جانبه قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إن الأزمة فى ارتفاع أسعار اللحوم و الدواجن، ترجع لـ أزمة عالمية، موضحًا أن كيلو اللحوم قائم بـ 120 ، وبهذا سترتفع أسعار اللحوم لأكثر من 250 جنيها على رمضان لافتا الى أن ولفت إلى أن هناك بعض المحتكرين، ولكن على الجميع أن يتعاون من أجل أن تنخفض الأسعار، وأن الإسلام يحس الجميع على الوقوف بجوار بعض.

وأكد النقيب أن الجزارين كانوا يفكرون فى غلق المحال لمدة شهر، حتى تنخفض الأسعار، معلقًا: " مفيش مانع أن إحنا نقفل شهر، وأنه يقف مع الدولة لحل تلك الأزمة".