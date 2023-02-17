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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Samsung Galaxy M53 في السعودية

Samsung Galaxy M53
Samsung Galaxy M53

تقدم شركة  سامسونج  جوالها الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G جالاكسي M53 الجديد من الفئة متوسطة المدى، بشاشة نابضة بالحياة بمعدل تحديث عالي وكاميرا رئيسية 108 ميجابيكسل مع معالج من ميدياتك.

يتوفر جوال  سامسونج  جالاكسي إم 53 في متجر المملكة العربية السعودية بسعر 1799 ريال سعودي مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت روم. في السطور التالية نلقي نظرة عن كثب على مواصفات الجوال.

Samsung Galaxy M53

مواصفات جوال Samsung Galaxy M53

يأتي مع شاشة عرض Super AMOLED Plus حجم 6.7 بوصة مع دقة 1080x2408 بيكسل، وكثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل 85.3% وطبقة زجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5.

Samsung Galaxy M53

يتم تشغيل هاتف “سامسونج” بواسطة معالج من ميدياتك MT6877 Dimensity 900 بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النواة بتردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من Mali-G68 MC4، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8  جيجابايت رام مع مساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم ويدعم الجهاز وجود ذاكرة خارجية عبر منفذ بطاقة microSDXC.

Samsung Galaxy M53

يحزم الجوال بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 25 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم One UI 5

يأتي الجهاز بـ 4 كاميرات في الجهة الخلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع، بينما نجد الثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل والرابعة كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بينما الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

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نجد مع الجهاز مستشعر بصمات الأصابع مع زر الطاقة، وهناك أيضا مستشعر التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

يدعم الجوال اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.2, A2DP, LE

 بالإضافة إلى ميزة تحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

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