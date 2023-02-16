البحوث الزراعية : خطط محددة بمصر للنهوض بالقطاع .. فيديو

أكدت هيام محجوب، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن مصر لديها خططًا محددة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي.

وقالت هيام محجوب في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" الزراعة تعتبر مصدر توفير الطعام والسلع الغذائية ".

وتابعت هيام محجوب :"مصر لديها كافة المقومات التي تمكنها من تطوير قطاع الزراعة".

مضيفة :" مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية".

وأكملت هيام محجوب :" مصر تسعى لزيادة حجم الصادرات الزراعية لصالح الاقتصاد المصري ".

ولفتت هيام محجوب :" الحكومة أصدرت قرارًا إيجابيًا بمنع البناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية".