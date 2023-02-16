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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الزراعية : خطط محددة بمصر للنهوض بالقطاع .. فيديو

أراضي زراعية
أراضي زراعية

أكدت هيام محجوب، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن مصر لديها خططًا محددة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي.

 

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وكالة «فيتش»: صادرات مصر الزراعية تحقق أرقامًا قياسية مع استمرار دعم القطاع

وقالت هيام محجوب في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" الزراعة تعتبر مصدر توفير الطعام والسلع الغذائية ".

وتابعت هيام محجوب :"مصر لديها كافة المقومات التي تمكنها من تطوير قطاع الزراعة".

مضيفة :" مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية".

وأكملت هيام محجوب :" مصر تسعى  لزيادة حجم الصادرات الزراعية لصالح الاقتصاد المصري ".

ولفتت هيام محجوب :" الحكومة أصدرت قرارًا إيجابيًا بمنع البناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية".

البحوث الزراعية الزراعة قطاع الزراعة مصر اخبار التوك شو

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