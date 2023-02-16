برتوكول تعاون بين جمعية خريجي هندسة عين شمس والمهندسين الفرنكفون

صرحت المهندسة عبير فؤاد رئيس لجنة الإعلام بجمعية المهندسين الفرنكوفون ، بأنه تم توقيع برتوكول تعاون بين جمعية خريجي هندسة عين شمس برئاسة نقيب المهندسين طارق النبراوي، وجمعية المهندسين الفرنكفون برئاسة مهندسة نيفين علي يونس.

وذلك إيمانا بدور الجمعيتين بأهمية رفع الكفاءات، وتحسين مهارات المهندسين وحديثي التخرج من خلال تدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل محليا ودوليا.

حضر التوقيع د. عمر الحسيني عميد كلية هندسة عين شمس، وأمين عام جمعية خريجي هندسة عين شمس مهندس خالد صلاح المهدي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعيتين، ولفيف من كبار أساتذة الهندسة الكرام.