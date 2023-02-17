تباين أداء مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17488.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 2990.83 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 نقطة.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.740 مليار ورقة منفذة على 365 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.402 مليار ورقة منفذة على 335 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.