15 فتاة تتنافس غدا الجمعة علي لقب Miss Elegant 2023

بعد اختيار ماجدة أيقونة الأناقة

تقام مساء غد الجمعة الموافق 17 فبراير حفل تتويج ملكة جمال الأناقة Miss Elegant تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، حيث سيتم الإعلان عن ختام الموسم الثامن من المسابقة واختيار الملكة والوصيفات من بين 15 فتاة، وذلك بناء على رأي لجنة التحكيم والتي تتكون برئاسة محمود نجاح رئيس المسابقة وعضوية كل من الفنانة صفاء جلال والفنانة ألفت عمر وخبيرة التجميل سيلفانا صفوت وخبير التغذية احمد صبري وملكة جمال الأناقة لعام 2022 جودي رحيم.

وأكد نجاح أن المسابقة هذا العام تقدم لها ما يقرب من 1000 فتاة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالمسابقة، وتم قبول 650 فتاة منهم، وخلال تصفيات أستمرت علي مدار 6 شهور وصل العدد إلي 15 فتاة فقط، وذلك بعد إجراء المقابلات في المرحلة ماقبل الأخيرة، وتدريبات للمتسابقات بمساعدة أخصائية إدارة مظهر وتحليل السلوك ريهام الهواري، ليتم اختيار الملكة و4 وصفيات خلال حفل تنصيب Miss Elegant 2023، على أن يكون لدى الفائزة مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر سياحياً إلى جانب وجود مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة المجتمع والمساهمة في تنميته مثل الأعمال الخيرية، وهذان الشرطان من أهم شروط الترشح للمسابقة.

وأضاف "كما استحدثنا فقرة جديدة هذا العام تحت اسم Miss Egypt 50 كنوع من الابداع للفتيات من خلال تصميم كل فتاة لموديل فستان مستوحي تصميمات العصر الذهبي، وستقوم كل فتاة بعرضه بنفسها علي المسرح، وذلك تحت إشراف مصممة الأزياء سمر مسعد، وسيكون عليه درجات من المسابقة، كما قمنا بعمل تقليد جديد هذا العام أيضا حيث سيتم إهداء كل دورة من دورات المسابقة إلي أيقونة من أيقونات الأناقة في السينما المصرية في عصرها الذهبي من خلال نجمات تلك الفترة وستكون نجمة هذه الدورة الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي، والتي لها باع طويل في السينما كممثلة ومنتجة، ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وقامت بدور بارز في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية".

وبالعودة إلي المسابقة أشار نجاح إلى أن أبرز شروط للمسابقة هي الترشح ألا يقل الطول عن 165 سم، وأن يكون الوزن مناسب مع الطول وفقاً للمعايير الدولية، ويتراوح سن المتسابقة ما بين 17 إلي 28 سنة ليس أكثر، وأن تكون حاصلة علي مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، وتجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وان تكون حسنة المظهر واللباقة وأن تجيد المتسابقة الحديث ولديها موهبة سواء فنية أو رياضية، وكذلك تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم الحفل كل من نور الصواف، وميرا سامي ويخرجها ايمن صقر، ويعتبر هذا الموسم مختلفا بعد حصول المسابقة علي الترقيم الدولي، حيث تم اختيار المتسابقات وفقا للمعايير الدولية وتحضيرهم للاختيار النهائي.