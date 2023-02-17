بايدن يجري فحوصات طبية روتينية قبل المرحلة الحاسمة لتجديد ولايته

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، استكمال جو بايدن فحوصاته الطبية الروتينية في خطوة حاسمة لأكبر رئيس سناً ينتخب على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية و"ينوي" الترشح لولاية ثانية في 2024.

وأعلن البيت الأبيض في بيان وزع على الصحافة أنه سينشر خلال النهار "التقرير الخطي" لنتائج هذه الفحوص الطبية.

وتوجه الرئيس الأميركي صباح الخميس إلى مستشفى وولتر ريد العسكري بضواحي واشنطن لإجراء آخر الفحوص الطبية لهذا التقييم.

قد يتنافس بذلك مع سلفه دونالد ترامب

ويكرر بايدن على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحته، أنه "ينوي" الترشح وقد يتنافس بذلك مع سلفه دونالد ترامب الذي أعلن رسمياً خوضه السباق إلى البيت الأبيض.