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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفاصيل المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن بشرم الشيخ

صدى البلد

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة 
مساء اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء للإعلان عن تفاصيل المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، والمقرر انطلاقه شهر مارس المقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة ان الوزارة تقدم كل الدعم للمهرجان  مشيرا إلى جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذا الشأن وتقديم الرعاية البيطرية على الوجه الأكمل للإبل المشاركة في المهرجان من لحظة وصولها شرم الشيخ حتى مغادرتها  لضمان عودتها وهي في كامل لياقتها بعد المشاركة في السباقات، مؤكدا على توافر كافة التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية المتخصصة القادرة علي إنجاز المهام الموكله لها بكفاءة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، مشيرا إلى المستشفى البيطري الذي انشئته وزارة الزراعة لهذا الشأن في مضمار شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن .


"القصير" أعرب عن تفاؤله وثقته بنجاح المهرجان وخروجه في صورة تليق بتاريخ مصر وخبرات أبنائها وجهودهم المخلصة كما أشاد بالتعاون المثمر بين الوزارت والمؤسسات المشتركة فى تنظيم المهرجان وثمن جهود محافظة جنوب سيناء وحرصها على استمرار تنظيم المهرجان في موعده حيث اصبح حدث رياضيا مهما

وخلال المؤتمر الصحفى تم عرض الأشواط التى سيتضمنها المهرجان والجوائز المقدمة للفائزين، والفعاليات المصاحبة له، ومن المقرر أن يتم تنظيمه من خلال الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون بين مجموعة من الوزارات المعنية منها وزارات "الشباب والرياضة، الثقافة، الزراعة، التضامن الاجتماعى، البيئة "، وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

المهرجان المصري الإماراتي الرعاية البيطرية الامارات جنوب سيناء شرم الشيخ

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