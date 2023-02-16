الأزرق يصل أسوان غدا ليواصل استعداداته لملاقاة الأهلي

يصل فريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى إلى مدينة أسوان غدا الجمعة قادما من القاهرة ليبدأ استعداداته النهائية لمباراة النادى الأهلى المقرر لها الثلاثاء 21 فبراير الساعة 2.45 عصرا بإستاد أسوان ،ضمن مباريات الجولة 19 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ومن المقرر أن يؤدى أسوان تحت قيادة مديره الفنى كابتن أيمن الرمادى تدريباته على ستاد أسوان على مدار ثلاثة أيام الجمعة والسبت والإثنين ،بينما يؤدى تدريبا وحيدا على ملعب نادى أسوان يوم الأحد .

وكان الفريق أمضى معسكرا بالقاهرة عقب مباراة الجولة 18 أمام الإتحاد السكندرى لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الإسماعيلي وحقق الفوز بهدف دون رد ثم الخسارة وديا أمام طلائع الجيش بهدف وحيد .

وسعى الجهاز الفنى خلال التجارب الودية تجهيز وتأهيل أكبر عدد من اللاعبين الذين تضمهم قائمة الفريق خاصة بعد إتمام تعاقدات يناير لتحقيق الإنسجام بين العناصر الأساسية والعناصر الجديدة الوافدة .

واطمأن الجهاز الفنى على عودة وجاهزية المصابين محمد حمدى زكى ،والمهاجم الجابونى ماليك إيفونا ،والمدافع محمد عطوة، وأصبحت قائمة المصابين لا تضم سوى صابر الشيمى وعبد العزيز موسى .

ويسعى الجهاز الفنى لرفع معدلات التركيز والإعداد الذهنى والنفسى للاعبين للتعامل مع مباراة الأهلى بما تفرضه من ضغوط جماهيرية واستغلال الحوافز والدوافع لدى اللاعبين للتعبير عن إمكاناتهم والتأكيد على الشخصية الفنية التى ظهر بها أسوان خلال الدور الأول، وشهدت تحقيق عدة انتصارات مميزة أمام فرق كبيرة ساهمت فى وصول رصيد الفريق بالدورى الممتاز إلى 22 نقطة .