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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بجوائز 40 ألف جنيه .. جامعة حلوان تطلق المرحلة الثالثة لمسابقة العباقرة.. بروتوكول تعاون بين جمعية خريجي هندسة عين شمس والمهندسين الفرانكفون

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الفيوم: بدء التقدم للدراسة بالفصل الثاني بمركز التعلم المدمج

 أعلن الدكتور أشرف شوقي عثمان، مدير مركز التعلم المدمج، عن بدء التقدم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ دور يوليو ، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

جامعة برج العرب التكنولوجية: بحث توفير وسائل نقل للطلاب لمختلف المحافظات

استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية المهندس السيد أحمد همام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك مع جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ويأتي ذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك التعاون المستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة.

بجوائز 40 ألف جنيه .. جامعة حلوان تطلق المرحلة الثالثة لمسابقة العباقرة

تستعد جامعة حلوان لبدء المرحلة الثالثة من مسابقة “ عباقرة جامعة حلوان ”  يوم الاحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣  لاختيار وإعداد فريق متكامل من القدرات المتميزة فكرياً وعلمياً و ثقافياً من طلاب جامعة حلوان للمشاركة في الملتقيات الدولية والمحلية القادمة.

بالأسماء .. تشكيل مستشاري لجان اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 68 لسنة 2023، بتشكيل مستشاري لجان اتحاد طلاب الجامعة.

برتوكول تعاون بين جمعية خريجي هندسة عين شمس والمهندسين الفرنكفون

 صرحت المهندسة عبير فؤاد رئيس لجنة الإعلام بجمعية المهندسين الفرنكوفون ، بأنه تم توقيع برتوكول تعاون بين جمعية خريجي هندسة عين شمس برئاسة نقيب المهندسين طارق النبراوي، وجمعية المهندسين الفرنكفون برئاسة مهندسة نيفين علي يونس.

افتتاح المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى بدر الجامعي السبت

تعمل جامعة حلوان على تطوير المنشآت الخاصة بها؛ حرصا على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، والعمل على توفير ما يحتاجونه خلال فترة الدراسة. 

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