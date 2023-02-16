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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسألة وقت.. مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك الجدد.. فيديو

الزمالك
الزمالك

كذف الناقد الرياضي أحمد درويش، تفاصيل أزمة قيد لاعبي الزمالك الجدد وقال: بدأت الأزمة عندما أرسل نادي الزمالك شكوى لـ اتحاد الكرة يطلب فيها قيد لاعبيه.

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وأضاف الناقد الرياضي أحمد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الزمالك سدد4 مليون جنيه في اتحاد الكرة كاش، بعد أن رفض اتحاد الكرة الحصول على شيك بـ7 ملايين جنيه لأنه كان غير مقبول الدفع".

 

وأشار: "بتسديد الزمالك لمبلغ الـ4 ملايين جنيه اليوم، تصبح مديونية اتحاد الكرة لدى الزمالك 65 مليون جنيه"، مؤكدا أنه سيتم الموافقة على قيد لاعبي نادي الزمالك"، معقبا: "معلقا: "مسألة وقت مش أكتر".

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