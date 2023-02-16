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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج مواطني سوريا إلى الشوارع خوفا من الزلزال.. فيديو

زلزال
زلزال

خرج سكان عدة مناطق في سوريا إلى الشوارع، وذلك خوفا من انهيار المنازل عقب الهزة الأرضية التي تعرضت لها هذه المناطق مساء اليوم.

 

ويظهر في اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام سورية خروج المواطنين إلى الشوارع في عدد من المدن عقب وقوع الهزة الأرضية.

وكان أفاد المركز الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الخميس، بوقوع زلزال في وسط تركيا بقوة 4.7 علي مقياس ريختر.

 

وأفادت قناة “العربية”، بأن سكان لبنان وسوريا شعروا بالزلزال في عدد من المحافظات.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قدّر بنك جي بي مورجان، أن التكاليف المباشرة للزلازل التي دمرت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر قد تصل إلى 25 مليار دولار.

 

حذر محللون في البنك من أن الضرر “يحمل آثارًا اقتصادية” ويعادل تقريبًا 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

وقال جي بي مورجان إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 8٪ في اجتماع الأسبوع المقبل، لافتا  إلى أن السلطات أشارت إلى مزيد من التخفيضات حتى قبل الزلازل.

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