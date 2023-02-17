أخبار التعليم | فرصة للحصول على منح للدراسة بالخارج بعدد من الدول .. حملة للحفاظ على الصحة بجامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تابع وزنك واحمِ نفسك من الأمراض..اليوم جامعة حلوان تتابع حملة للحفاظ على الحصة

تتابع جامعة حلوان اليوم تنفيذ حملة للحفاظ على صحة المصريين من امراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان " تابع وزنك ، احمي نفسك من الامراض الناتجة عن زيادة الوزن أو النحافة.

فرصة للحصول على منح للدراسة بالخارج بعدد من الدول مستمر حتى مارس المقبل ..

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية بأن وكالة اليابان للعلوم والتكنولوجيا Japan Science and Technology Agency JST تقوم بتمويل برنامج Sakura الذى يتضمن ثلاث برامج تدريبية فرعية مقسمة .

آداب القاهرة: اخر موعد الالتماس لطلاب الدراسات العليا الاحد

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا على نتيجة الفصل الدراسى الاول .

