عدم حضور الجماهير..نجم الأهلي السابق يعلق على قرار الكاف بشأن مواجهة الهلال

أكد أحمد أبومسلم ، نجم الأهلي الأسبق ، أن مواجهة الهلال السوداني بعد غدٍ السبت في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة أن الأهلي يسعى لاستعادة اللقب مرة أخرى.

وقال أبومسلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز لتأكيد التألق في بطولة كأس العالم للأندية واحتلال المركز الرابع موضحاً أن الأهلي حقق مكاسب بمشاركته المونديالية بعودة بعض نجوم الفريق للمستوى المتوقع مثل حسين الشحات ومحمد هاني.

وأضاف:" إقامة المباراة بدون جماهير أمر يصب في مصلحة الأهلي خاصة أن الهلال فريق كبير وجماهيره متحمسة للغاية".

وأقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عدم حضور الجماهير في لقاء الهلال ضد الأهلي بعد غدٍ السبت بدوري أبطال أفريقيا.