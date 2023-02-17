يا ريت يمشي .. تعليق نجم الأهلي السابق على أداء لاعب الفريق

أكد أحمد أبو مسلم ، نجم الأهلي الأسبق ، أنه يتمنى عودة البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأحمر لناديه الأسبق بوليفار البوليفي بعد أنباء اهتمام الأخير بضمه.



وقال أبو مسلم عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" عندما نتعاقد مع لاعب برازيلي ولا يصنع الفارق فهو أمر غريب ، سافيو بعيد عن المشاركة ومستواه تراجع بصورة كبيرة".



وأضاف:" الأهلي في رأيي كان بحاجة لمنح بعض الصاعدين الفرصة مثل محمد أشرف وزياد طارق قبل رحيله للإعارة إلى سموحة".



وأشار إلى أن سافيو أصبح بعيداً عن ثقة الجماهير الأهلاوية لتراجع مستواه ولم يترك بصمة مؤثرة مع الفريق.



وتحدث أبومسلم عن آلية اختيار اللاعبين الأجانب مؤكداً أنه يجب متابعة اللاعب والحصول على تقارير من عدة مدربين ومتخصيين ومتابعة تاريخ الانتقالات.



وأضاف:" عندما لعبت في ستراسبورج الفرنسي كان النادي يملك كشافين في غانا ونيجيريا والكاميرون ويتابعون العديد من المواهب الأفريقية لضمها والعمل على تطويرها.