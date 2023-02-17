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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حضور متميز لفرقة العريش للفنون الشعبية في مهرجان أسوان

فرقة العريش للفنون
فرقة العريش للفنون الشعبية باسوان

شاركت فرقة العريش للفنون الشعبية  محافظة شمال سيناء،  في  افتتاح مهرجان اسوان الدولى الدورة العاشرة   بتقديم لوحات غنائية استعراضية  علي مسرح فوزي فوزي باسوان  لاقت استحسان وترحيب جمهور الحضور الذي تقدمها  محافظ اسوان وقيادات وزارة الثقافة وبحضور أكثر من 1000 متفرج .
 

رقصة الدحية
 

حيث قدمت الفرقه  رقصات تحمل التراث السيناوي مثل المهباش والدحية والفرح العرايشي والفرح البدوي ..الخ من الرقصات التي تحمل مفردات التراث السيناوي الأصيل.

وقد لاقت الفرقة ترحيب كبير من الجمهور الذين صفقوا بحرارة مع انتهاء كل رقصة من رقصات فرقة العريش للفنون الشعبية.. حيث يدرب   الفرقه كابتن سامح الكاشف ،  مدير الفرقه محمد محروس تحت إشراف أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

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العريش مهرجان أسوان فرقة الفنون الشعبية

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