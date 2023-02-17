شبانة يعلن عن مفاجأة الأهلي أمام الهلال وتفاصيل مفاوضات الاتحاد العربي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لم يتلق عروضًا من أي نادٍ أوروبي لضم أحمد عبدالقادر، مشيرا إلى أنه حال وصول أي عرض سيعلن النادي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كل ما يتردد حول وجود سيف جعفر ضمن أجندة الأهلي لضمه مستقبلا غير صحيح، خصوصا مع قرب نهاية عقده مع ختام الموسم الجاري، واللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "أتوقع أن يلعب أحمد قندوسي ومروان عطية بشكل أساسي بجانب حمدي فتحي، خلال لقاء الهلال السوداني".

وتابع: "الأهلي اتفق مع الاتحاد العربي على خوض البطولة العربية، لكن هناك مفاوضات حول المزايا التي سيحصل عليها النادي بخلاف المكافآت المالية المرصودة لباقي الفرق، لدرجة أنني سمعت بعض المعلومات أن هناك عقود رعاية للفريق الأحمر من المملكة العربية السعودية".