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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير جنوب السودان يطمئن على بعثة منتخب بلاده استعدادًا لمشاركتهم في أمم أفريقيا للشباب

المنتخب
المنتخب

حرص جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان، لدى جمهورية مصر العربية، على زيارة معسكر بعثة منتخب بلاده للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بالإسماعيلية أمس الخميس، للاطمئنان على استعداداتها لبطولة كأس أمم أفريقيا لمرحلتهم السنية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الحالي وحتى 12 مارس المقبل بمشاركة 12منتخب قاري مقسمين على ثلاث مجموعات الأولى تقام بالقاهرة والثانية بالإسماعيلية والثالثة بالأسكندرية.

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وكان محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة كلف نائبه الدكتور محمد سامي استقبال جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بجمهورية مصر العربية، والوزير المفوض مادوت دوت، ومايكل ماثيانج الملحق الثقافي بمقر بعثة منتخب بلادهم، بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، وتفقد أماكن الإقامة والإعاشة وأبدى إعجابه بها واجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين وطالب منهم الظهور بمستوى جيد خلال لقاءاتهم الرسمية والتأهل للأدوار التالية للحدث القاري المصغر.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب جنوب السودان للشباب تحت 20 سنة، وصلت الثلاثاء الماضي، وانتظمت داخل معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية المطلة على بحيرة التمساح، استعدادًا للمشاركة في لقاءات المجموعة الثانية بالإقليم تضم 39 فردًا برئاسة بيتر جميس، وجميس واني مديرًا فنيًا، ونجور موسي مدرب عام وبرين جورج مخطط الأحمال، وماكيوك انجيلو مدرب حراس المرمى، و26 لاعبًا جدويل يوغوسكي وداريو كونج وماين اوجاك لحراسة المرمى وبول جيمس ماديت وتيان بانج وإيمانويل اليسون واتيكي رحومان ودانيال بيشتوك وابيور روبين وجورج جمعة خط الدفاع وسليفر مادور وتوماس مايوسي واوتشابا ومادينج ويلسون وتيتو لوكير وسافينو نيكسون وكينيدي جمعة وكيني سادراك ونورمان اليزاي وجويت دويش وجاكوب اديسي خط الوسط وبول جادا وبيتر سانتوس وازبون ماليش وابيشاي اجيو خط الهجوم.

وخاض لاعبو منتخب جنوب السودان للشباب تحت 20 سنة مباراتين وديتين أمام نظراءهم منتخبي مصر وزامبيا للتحضير لمواجهتهم الرسمية أمام منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى.

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