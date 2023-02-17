ارتفاع هائل في مكاسب أسهم بورصات أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس مع استيعاب المستثمرين للبيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.25% إلى 465 نقطة، فيما صعد DAX الألماني بنسبة 0.18% مسجلاً 15533 نقطة، وزاد FTSE البريطاني بنحو 0.18% مسجلاً 8012 نقطة.

وصعد CAC الفرنسي بنحو 0.89% إلى 7366 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلسة عند عند 7387 نقطة.

وقادت أسهم البنوك مكاسب البورصة الأوروبية إذ ارتفعت بنحو 2% وسط مكاسب سهم Commerzbank الذي قفز بنحو 11.6% بعدما كشف عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات.

ارتفاع أسعار المنتجين

انتعشت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يناير بنسبة تجاوزت التوقعات، مؤكدة على استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 0.7% في شهر يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو، مدعومًا بارتفاع تكاليف الطاقة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس من مكتب إحصاءات العمل، التي كشفت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام السابق.

يأتي ذلك مقارنة مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين، توقع زيادة المؤشر بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و5.4% عن شهر يناير 2022.

باستثناء عنصري الغذاء والطاقة اللذين تتقلب أسعارهما باستمرار، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5% في يناير و5.4% عن نفس الشهر من العام السابق.

تصدر هذه البيانات بعد أيام فقط من صدور مؤشر أسعار المستهلك، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، كاشفًا عن استمرار وارتفاع الضغوط التضخمية رغم إجراءات السياسة النقدية العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على امتداد السنة الماضية.