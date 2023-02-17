عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: لا تراجع عن دعم أوكرانيا

السناتور الديموقراطي
السناتور الديموقراطي شيلدون وايتهاوس

أكد سيناتور أمريكي بارز لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل سفره إلى ميونيخ لحضور أكبر مؤتمر أمني عالمي أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا على الرغم من معارضة قسم من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لهذا الأمر.

وقال السيناتور الديموقراطي شيلدون وايتهاوس، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، إنه سيتوجه إلى مؤتمر ميوينخ برفقة زميله الجمهوري النافذ ليندسي جراهام من أجل طمأنة حلفاء بلاده إلى أن دعم الكونجرس الأمريكي لأوكرانيا باقٍ على حاله.

وأضاف "سنقول لهم قبل كلّ شيء إن أمريكا تدعم أوكرانيا بكلا الحزبين وفي الكونجرس بمجلسيه".

وبالنسبة إلى السناتور عن ولاية رود آيلاند فإنه "من الممكن" أن يتم التوصل في ميونيخ إلى اتفاق بشأن تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدراتها على التصدي لروسيا.

سناتور أمريكي الكونجرس أوكرانيا روسيا مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مراهقة.. الجمهور يصدم ابنة شيرين بهذا الطلب ورد فعل غير متوقع منها

الزراعة: اتفاق ثلاثي لتوفير كميات كبيرة من الدواجن قبل شهر رمضان

متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

فلوس الخليج وعمالقة أوروبا.. تفاصيل العروض المغرية لضم نجمي الأهلي

ترشيحاتنا

تفاصيل انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة .. صور

سيناتور أمريكي: لا تراجع عن دعم أوكرانيا

اوعى ترجع |شوبير يحسم الجدل بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

لم يتأثر مبنى واحد.. سر بلدة تركية صمدت بوجه الزلزال المدمر

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

هكذا احتفل كريم بنزيما بعيد الحب مع حبيباته الثلاثة

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ