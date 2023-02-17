سيناتور أمريكي: لا تراجع عن دعم أوكرانيا

أكد سيناتور أمريكي بارز لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل سفره إلى ميونيخ لحضور أكبر مؤتمر أمني عالمي أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا على الرغم من معارضة قسم من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لهذا الأمر.

وقال السيناتور الديموقراطي شيلدون وايتهاوس، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، إنه سيتوجه إلى مؤتمر ميوينخ برفقة زميله الجمهوري النافذ ليندسي جراهام من أجل طمأنة حلفاء بلاده إلى أن دعم الكونجرس الأمريكي لأوكرانيا باقٍ على حاله.

وأضاف "سنقول لهم قبل كلّ شيء إن أمريكا تدعم أوكرانيا بكلا الحزبين وفي الكونجرس بمجلسيه".

وبالنسبة إلى السناتور عن ولاية رود آيلاند فإنه "من الممكن" أن يتم التوصل في ميونيخ إلى اتفاق بشأن تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدراتها على التصدي لروسيا.