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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود حمدي الونش يؤدي مناسك العمرة بصحبة شقيقه

صدى البلد

حرص محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، التوجه الي السعودية لأداء مناسك العمرة ، برفقة شقيقه .


وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض يرفض التسرع في عودة الاعب للمشاركة في المباريات.

وكان اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر الخلفية، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأوضح المصدر أن  المدير الفني  رفض ضم محمود حمدي " الونش" لقوائم المباريات إلا بعد التأكد من جاهزيته بدنيا بنسبة100%.

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني عصر اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا

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