"الجمهورية": الجهود المصرية لا تتوقف من أجل دعم سبل التنمية في القارة الإفريقية

أكدت صحيفة /الجمهورية/، أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل دعم سبل التنمية في القارة الإفريقية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب.



وأوضحت الصحيفة ــ في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان/ دعم التنمية الأفريقية/- أنه في هذا الإطار تأتي الأهداف المصرية التي تسعى جاهدة لتحقيقها خلال رئاستها لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية" النيباد" خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بالتعاون البناء مع الدول الأفريقية الشقيقة.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأهداف تشمل تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة الأفريقية ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهدف أجندة التنمية الأفريقية.



كما تتضمن الأهداف التركيز على محور التحول الصناعي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع التي عقدت في نيامي نوفمبر 2022 وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية.



وأوضحت أن الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها خلال رئاسة "النيباد" تشمل الإسراع بتحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية الت جارة الحرة القارية، وأهمية مشاركة الدول الإفريقية للخبرات في مجال البنية التحتية وتكثيف الت عاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررا.



ولفتت إلى أن التحديات العالمية الراهنة تفرض على دول القارة الإفريقية التعاون الجاد والمثمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وإدار الموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والحوكمة الاقتصادية.

