التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المستثمرين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي والعربي والدولي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /الجمعة/.

فتحت عنوان/ توجيهات رئاسية.. بالتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المستثمرين/، قالت صحيفة/الجمهورية/، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس ؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتى ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة فى هذا الصدد، تعزيزا للدور المحورى لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.

وبحسب الصحيفة، فقد أشار رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أوالتوسع فى القائمة منها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده أمس الأول مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.

ودينيا.. وتحت عنوان/القوات المسلحة تحتفل بذكرى"الإسراء والمعراج"/، قالت صحيفة/الجمهورية/، إن القوات المسلحة نظمت احتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1444هـ ، حيث بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً ، وأضاف أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور طارق عبد الحميد، مدير عام بوزارة الأوقاف، ألقى كلمة أكد خلالها، أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولا وعملا وخلقا.

وأضاف، أن المولى ـــ عز وجل ـــ اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

ولفتت إلى أن اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع ألقى كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة التأسي بذكرى الرسول الكريم الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد ، وإحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله مؤكداً على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والإزدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

وأكدت الصحيفة أنه حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.



وخارجيا، وتحت عنوان/ خلال لقاءات شكرى فى أديس أبابا: مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه قضية سد النهضة/، قالت صحيفة/الأهرام/، أكدت مصر مجددا موقفها الثابت إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، فى الوقت الذى نالت فيه الجهود المصرية المبذولة لإحلال الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى إشادة وتقديرا إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اللقاءات التى عقدها وزير الخارجية سامح شكرى أمس فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش الدورة الـ٤٢ للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي.. لافتة إلى أن شكري التقى مع بارنكولى أديو مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلم والأمن.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قوله، إن الوزير أكد خلال اللقاء اهتمام مصر بملف إعادة الإعمار والتنمية، من خلال تقديم التقرير الأول لريادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للملف خلال أعمال القمة الحالية، كما أشاد بالجهد الجارى لعملية المراجعة لسياسة إعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، اتصالاً بأهمية هذا المحور فى بنية السلم والأمن الإفريقية وازاء التحديات الأمنية القائمة بالقارة. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى التفعيل الكامل لتشغيل مركز إعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات والذى يقع مقره بالقاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن شكري أعاد تأكيد محددات الموقف المصرى الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وعربيا، وتحت عنوان/ عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال ٢٤ فلسطينيا/، قالت صحيفة/الأهرام/، اقتحم عشرات المستوطنين، بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، أمس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية فى باحاته وبالقرب من أبوابه.

وأكدت الصحيفة أن شرطة الاحتلال انتشرت فى باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

وذكرت الصحيفة، أنه فى الضفة الغربية، كشفت مصادر فلسطينية عن أن الجيش الإسرائيلى اعتقل ٢٤ فلسطينيا وفجر منزل عائلة ناشط قتل قبل ٤ أشهر فى الضفة الغربية.

واقتصاديا، وتحت عنوان/ "الضرائب": إجراءات لحصر الاقتصاد غير الرسمي وضمه للمنظومة/، نقلت صحيفة /المصري اليوم/ عن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب تأكيده ، أن هناك آليات تتخذها المصحلة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، تنقسم إلى آليات تتعلق بالتشريعات التي تصدرها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذى منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وأوضح توفيق أن من بين الآليات ما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المصلحة، وعلى رأسها حملات الحصر الضريبي، وحملات التوعية من خلال الاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات، وحملات مكافحة التهرب الضريبى بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبى، وكذلك تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تسهم في بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن المصلحة من ضبط المجتمع الضريبى، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، مؤكدا متابعة وزير المالية المستمرة والدقيقة لجهود مصلحة الضرائب في حصر الاقتصاد غير الرسمي.

ومازلنا في الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان/ توفير عمالة مصرية مُدربة لسوق العمل في ألمانيا واليابان/، نقلت صحيفة/المصري اليوم/ عن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تأكيده استمرار دور الوزارة في فتح مجالات لفرص عمل لعمالة مصرية في السوق الخارجية، وذلك في إطار سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة.. لافتا إلى التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته واحداً من أبرز الشركاء الاجتماعيين- خاصة في ملف إلحاق العمالة لتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مُدربة.

وبحسب الصحيفة، فقد أشار وزير القوى العاملة ، خلال لقاء مع إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ومنير المصري رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة، ومصطفى الأشقر مدير إدارة العناية بعملاء مجلس الإدارة بمجموعة العربي إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك ومرتقب مع "الغرف التجارية"، وإحدى المنظمات الألمانية التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب وتوفير فرص عمل لمصريين في ألمانيا، وبروتوكول مماثل مع اليابان وذلك بعد دراسة تلك المقترحات مع الجهات المعنية في مصر ودولتي ألمانيا واليابان، منوها بدور الوزارة كشريك أساسي في عملية التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل في الداخل والخارج.