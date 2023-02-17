عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": المرأة المصرية كل يوم تخطو خطوة مهمة إلى الأمام

صدى البلد

أكدت صحيفة /الأهرام/ أن المرأة المصرية كل يوم تخطو خطوة مهمة إلى الأمام وتحقق نصرا جديدا، على طريق المساواة بين النساء والرجال في مجال العمل.
وأشارت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان /نصر جديد للمرأة المصرية/- إلى أنه قبل أيام أسند النائب العام، المستشار حماده الصاوي، إلى إحدى السيدات، وهى وكيلة النائب العام، السيدة داليا محمود، تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مرفق العدالة والقضاء المصري وبصرف النظر عن المرافعة البليغة التى قدمتها ممثلة النيابة فى القضية التى هى عبارة عن جريمة قتل، فإن الحدث في حد ذاته يعتبر تطورا غاية فى الأهمية يؤكد أن المرأة ليست أقل من الرجل في المجال العام، وها هو المجتمع يعترف لها بذلك يوما إثر يوم.
وأوضحت الصحيفة أن الأيام المقبلة ستشهد تكليف النائب العام للمزيد من السيدات بتقديم مرافعات أمام محاكم الجنايات، ومن ثم فإن إشراك عضوات النيابة العامة فى جميع الأعمال القضائية، أسوة بزملائهن الرجال، يعد اعترافا صريحا بأهلية وكفاءة السيدات فى هذا العمل الجليل، والشاق أيضا.
وقالت، الحقيقة أن السنوات القليلة الماضية شهدت خطوات وإجراءات نحو مشاركة النساء في الوظائف كافة، غير أن مرفق القضاء تحديدا ظل طويلا مقتصرا على الرجال فقط على اعتبار أنه مجال متعب ويتطلب من شاغليه تخصيص وقت أكبر من بقية الوظائف الأخري، لكن الآن تغيرت الأمور، وأصبحت المرأة قاضية ووزيرة وسفيرة، وهذا يمثل قيمة مضافة للمجتمع، حيث من غير المعقول تعطيل نصف طاقة المجتمع المتمثلة فى السيدات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات العالمية

اليورو والإسترلينى يتراجعان أمام الجنيه فى بنكي مصر والأهلي

حدث ليلا| حريقان وضبط 25 قضية مخدرات بـ3 محافظات.. حقيقة خطوبة رضوى الشربيني.. تقرير الحالة الصحية لبايدن ومرض نادر يصيب بروس ويليز

هي الأغلى في العالم.. كريستيانو رونالدو يمتلك ساعات ماسية مبهرة

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة رضوي الشربيني.. وعلي ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج.... زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

طريقة عمل عجينة القطايف قبل رمضان

ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

اوعى تشتريها .. زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ