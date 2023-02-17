"الأهرام": المرأة المصرية كل يوم تخطو خطوة مهمة إلى الأمام

أكدت صحيفة /الأهرام/ أن المرأة المصرية كل يوم تخطو خطوة مهمة إلى الأمام وتحقق نصرا جديدا، على طريق المساواة بين النساء والرجال في مجال العمل.

وأشارت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان /نصر جديد للمرأة المصرية/- إلى أنه قبل أيام أسند النائب العام، المستشار حماده الصاوي، إلى إحدى السيدات، وهى وكيلة النائب العام، السيدة داليا محمود، تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مرفق العدالة والقضاء المصري وبصرف النظر عن المرافعة البليغة التى قدمتها ممثلة النيابة فى القضية التى هى عبارة عن جريمة قتل، فإن الحدث في حد ذاته يعتبر تطورا غاية فى الأهمية يؤكد أن المرأة ليست أقل من الرجل في المجال العام، وها هو المجتمع يعترف لها بذلك يوما إثر يوم.

وأوضحت الصحيفة أن الأيام المقبلة ستشهد تكليف النائب العام للمزيد من السيدات بتقديم مرافعات أمام محاكم الجنايات، ومن ثم فإن إشراك عضوات النيابة العامة فى جميع الأعمال القضائية، أسوة بزملائهن الرجال، يعد اعترافا صريحا بأهلية وكفاءة السيدات فى هذا العمل الجليل، والشاق أيضا.

وقالت، الحقيقة أن السنوات القليلة الماضية شهدت خطوات وإجراءات نحو مشاركة النساء في الوظائف كافة، غير أن مرفق القضاء تحديدا ظل طويلا مقتصرا على الرجال فقط على اعتبار أنه مجال متعب ويتطلب من شاغليه تخصيص وقت أكبر من بقية الوظائف الأخري، لكن الآن تغيرت الأمور، وأصبحت المرأة قاضية ووزيرة وسفيرة، وهذا يمثل قيمة مضافة للمجتمع، حيث من غير المعقول تعطيل نصف طاقة المجتمع المتمثلة فى السيدات.