"البيتزا" تتصدر قائمة 15 نوعًا من الأطعمة الأعلى احتواًء للملح بطعام الأمريكيين

أكدت دراسة طبية حديثة، استهلاك الأمريكيين الكثير من الملح والذي يدخل بمعدلات كبيرة في أكثر من عشرة أطعمة مفضلة للأمريكيين.

وأظهرت الدراسة -التي أجريت في كلية الطب جامعة "تورونتو" في كندا- أن مايقرب 90% من الأمريكيين يتجاوزون الإرشادات الغذائية الخاصة بتناول الصوديوم، وهو عامل خطر لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتسلط الدراسة الضوء على الأطعمة المفضلة والمألوفة بين الأمريكيين واحتلالها مراكز متقدمة في قائمة الأطعمة الأكثر احتواء على الملح.

وقال الباحثون -في بيان صحفي: " تمثل فئة الطعام الـ 15 الأعلى مساهمة في الصوديوم الغذائي أكثر من 50٪ من إجمالي مدخول الصوديوم الغذائي للبالغين الأمريكيين، مع البيتزا والخبز واللحوم الباردة والشوربات والبوريتو".

وتتصدر البيتزا القائمة بنسبة بلغت ( 5.3 % ) من إجمالى مدخول الصوديوم الغذائي، يليها الخبز والكعك بنسبة بلغت ( 4,7% )، وجاءت اللحوم الباردة والمقددة في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت ( 4.6 % ) والحساء بنسبة (4.4 %) والوجبات الخفيفة بنسبة ( 4.1% ) ثم الدواجن بنسبة ( 4٪).