كاتب صحفي: العلاقات المصرية القبرصية وطيدة وممتدة منذ سنوات

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن العلاقات المصرية القبرصية وطيدة وتاريخها ممتد منذ عام 60، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطور واضح.

وأضاف "علي حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أنه منذ تولي الرئيس السيسي البلاد، والعلاقات أصبحت أكثر قرابة وقوة، حيث تم عقد قمة قبرصية مصرية يونانية على أرض مصر، لدعم التعاون المشترك بينهم.

واسترسل: العلاقات بين البلدين متعددة الأبعاد، سواء التجاري أو الاقتصادي، منوها بأن هناك حرص دائم من قبل البلدين لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين.



ولفت إلى أن الشعب القبرصي حريصون دائما على زيارة مصر والإسكندرية، مشددا على أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى توطيد العلاقات مع دول الجوار.



وأكمل: نفخر دائما بأداء الدبلوماسية المصرية وبقوة العلاقات المصرية الدولية في عهد الرئيس السيسي.