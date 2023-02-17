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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوران جوهر تتوج بكأس سينسيناتي لسيدات الإسكواش

صدى البلد

توجت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميًا بكأس سينسيناتي لسيدات الإسكواش، الذي اختتمت فاعلياته فجر اليوم بولاية سينسيناتي الأمريكية.

 

ونجحت نوران جوهر في الفوز باللقب عقب تغلبها على الأمريكية أوليفيا كلاين بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 45 دقيقة، بواقع نقاط (12-10) (11-8) (11-6).

واستهلت نوران مشوارها في البطولة بالفوز على مواطنتها مريم متولي بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (8-11) (11-5) (11-6) (11-4). 

وفازت نوران جوهر بدور ربع النهائي على مواطنتها سنا إبراهيم بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 29 دقيقة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (11-8) (11-2) (11-3).

ثم حققت نوران جوهر الفوز على مواطنتها سلمى هاني بدور نصف النهائي بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استغرقت 41 دقيقة، بواقع نقاط (11-4) (11-7) (11-4).

وادي دجلة نادي وادي دجلة الاسكواش ربع النهائي نوران جوهر اسكواش مريم متولي دور ربع النهائي نصف النهائي ثلاثة أشواط نظيفة

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