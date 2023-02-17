أعمال مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج.. فيديو

تحدث الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الأعمال المستحبة في ليلة الأسراء والمعراج، والتي يجب على المسلمين القيام بها في تلك الليلة المباركة.

وأضاف أحمد المشد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، الذي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن ليلة الإسراء والمعراج مناسبة طيبة للأعمال الحسنة الطيبة، متابعا: لا يوجد ملاك أو مخلوق عرج الله به إلى السماء السابعة إلا رسول الله.

وفيما يخص الأعمال المستحبة، أوضح أنه في الأثر قديما أن هناك مجموعة من الأعمال المستحبة التي يجب القيام بها في ليلة الإسراء والمعراج، مثل الصوم، قراءة القرآن، إخراج الصدقات.