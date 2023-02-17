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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. أتلتيك بلباو يعلن تمديد عقد إرنستو فالفيردي

فالفيردي
فالفيردي

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني توقيع عقدت جديدا مع  المدير الفني إرنستو فالفيردي لقيادة الفريق حتى صيف 2024.


وأكد النادي الإسباني في بيان رسمي، أن إرنستو فالفيردي جدد عقده مع نهاية الموسم المقبل 2022-2023.


وكان فالفيردي عاد لقيادة أتلتيك بلباو للمرة الثالثة في 30 يونيو من العام الماضي.


وقاد فالفيردي أتلتيك بلباو في 26 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 5 مناسبات، وخسر 7 مواجهات.


ويتواجد فريق أتلتيكو بلباو في المركز السابع بجدول مسابقة الدوري الإسباني " لا ليجا" برصيد 32 نقطة.

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