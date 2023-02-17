دعما للشمول.. تدشين مجموعة للتأجير التمويلي بقيمة 100 مليون جنيه

شهدت القاهرة الإعلان عن تدشين مجموعة جديدة للتأجير التمويلي والتخصيم وبدء ممارسة نشاطها الفعلي في السوق المصري حتى تكون دليلا مصريا جديدا للحلول التمويلية المتكاملة نحو تحقيق نمو مالي مستدام.

وفى هذا الإطار يتم توفير خدمات مالية غير مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة خدمات التخصيم والتأجير التمويلي، بما يساعد على تحسين البيئة المالية لعملائها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام؛ تماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية نحو الشمول المالي.

وصرح أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي " تتمحور استراتيجيتنا حول خدمة عملائنا من خلال رؤية محددة وواضحة الأهداف تعتمد فى المقام الأول على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والإنتاجية.

ومن هذا المنطلق، سعينا إلى دعم هذا القطاع بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم ع كمؤسسة مالية غير مصرفية برأس مال مدفوع تبلغ قيمته 100 مليون جنيه.