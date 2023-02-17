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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. مستأجر ملاعب بجسر السويس يرد على الأهالي بشأن الضوضاء

صدى البلد

في استجابة لما نشره موقع “صدي البلد” تحت عنوان “مش عارفين نمارس حياتنا.. سكان جسر السويس يشتكون: ملاعب كرة القدم تعمل 24 ساعة”.

تم التواصل من قبل مستأجر الملعب سيد عبد العزيز، وأوضح أن الملاعب تقع على شارع مزدحم وحيوي ورئيسي، وتبعد عن أقرب سكان بمساحة لا تقل عن 100 متر على الأقل.

وتابع ردًا علي الشكوي، أن الشاكى يسكن فى منطقة بعيدة عن الملاعب بشوارع كثيرة، موضحا أنه صادر للملاعب قرار العمل بعيدا عن مواعيد النادى الرسمية.

وأضاف أنه يتم دفع رسوم الكهرباء والمياه كاملة وغير المدعومة، علما بأن المكان كان عبارة عن أكوام قمامة، وتم تطويره بشكل رائع، ووفر وظائف لأكثر من 70 شابا، ويستضيف الشباب لممارسة الرياضة.


للتواصل مع مستأجر المكان:
01111111874

يأتي هذا الرد، عقب شكوي أهالي جسر السويس الساكنين أمام نادي الشمس الرياضي بسبب تضررهم من وجود ملاعب رياضية لكرة القدم داخل النادي تعمل بشكل مستمر، وذلك في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد".

وقال الشاكي في رسالته: "الملاعب بتشتغل 24 ساعة باليوم بالرغم من قرار مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الساعة 11 مساء، ومش عارفين نمارس حياتنا بسبب الإزعاج الصادر منها".

وطالب صاحب الشكوي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحاب النادي المخالفين للقانون، وإزعاجهم للساكنين بالمنطقة".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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