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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. ارتفاع صادرات مصر للإمارات إلى 1.8 مليار دولار

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن زيادة الصادرات المصرية. 

 

وأوضح الإنفوجراف أن حجم الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022؛ حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 14.4% خلال أول 11 شهرا من 2022 لتسجل 1.8 مليار دولار وذلك مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021.

وتابع الإنفوجراف انه جاء في مقدمة الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال تلك الفترة، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي وذلك بنحو 799.6 مليون دولار.

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