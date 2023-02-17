حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

جاء في نص برقية التهنئة:

"يسرني أن اغتنم مناسبة احتفالات أمتنا العربية والإسلامية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، ذات الرسالة العظيمة والمدلولات السامية؛ لأرفع إلى سيادتكم أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بأن يعيد المولى - عز وجل - تلك الذكرى العطرة المباركة عليكم وعلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

وأكد رئيس مجلس النواب إن وقفتنا مع دروس الإسراء والمعراج تأخذ بنا إلى المزيد من الثقة فيما عند الله تعالى من توفيق وتأييد وتمكين، وتثبت فينا اليقين بأن مع العسر يسراً.

وأردف:" ونحن أيضا على يقين بأن وطننا الغالي مصر، تحت قيادتكم الوطنية الحكيمة، وبسواعد شعبه العظيم، وبحماية جيشه وشرطته البواسل، قادر على مواجهة كافة التحديات والصعاب، لنستكمل بناء جمهوريتنا الجديدة."

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، بالدعاء : "رعاكم الله وسدد خطاكم، ومكن لبلادنا سُبل التقدم والازدهار، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .