مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 .. ودعاء النية لصيام الإسراء والمعراج

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023، الموافق الـ 27 من رجب 1444هـ، ليلة الإسراء والمعراج ويومها، وذلك لما ثبت في فضل الطاعة في هذا اليوم وفي مقدمتها الحرص على مواقيت الصلاة وأدائها في موعدها.

ونرصد في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم السبت وأفضل ما يقال من دعاء النية للصائم قبل أذان الفجر، حيث يعد صيام اليوم من الأعمال المستحبة التي كشفت عنها دار الإفتاء.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

ووفقاً لمواقيت الصلاة اليوم السبت فإنه يؤذن للصلوات الخمس بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وموعد الإفطار ليوم الإسراء والمعراج كالتالي:

صلاة الفجْر ٥:٠٦ ص

شروق الشمس ٠٦:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٥:٤٦ م

صلاة العِشاء ٧:٠٤ م

صيام الإسراء والمعراج ودعاء النية

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيانها فضل صيام يوم الإسراء والمعراج، أن التنفُّل بصيام يوم السابع والعشرين من شهر رجبٍ لا مانع منه شرعًا، بل هو من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغَّب في الإتيان بها وتعظيم شأنها.

واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ يَومَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْرًا». وهذا الحديث وإن كان فيه ضعفٌ، إلا أنه ممَّا يُعمل به في فضائل الأعمال على ما هو مقرر عند الفقهاء في مثل ذلك.

كما تواردت نصوص جماعة من الفقهاء على استحباب صيام هذا اليوم؛ لما له مِن فضلٍ عظيمٍ وما فيه مِن أحداثٍ كبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكونه من الأيام الفاضلة التي يستحب مواصلة العبادة فيها، ومنها الصيام؛ فمن هؤلاء: الإمام أبو حنيفة؛ كما نقله عنه الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 532)، والإمام ابن حبيبٍ وغيرُه؛ كما ذكره العلامة خليل في "التوضيح" (2/ 461)، والإمام الغزالي، والإمام الحطاب، بل نصَّ بعضهم على أنَّ صومه سُنَّةٌ؛ كالعلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح منهج الطلاب" (2/ 249)، والعلامة شطا الدمياطي في "إعانة الطالبين" (2/ 306).

وأكدت الإفتاء على جواز صيام السبت فقط، أو الجمع بينه وبين سابقه الجمعة أو لاحقه الأحد من باب الخير.

وفي دعاء النية لصيام يوم الإسراء والمعراج نقول: "اللهم إنى نويت أن أصوم يوم الإسراء والمعراج لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله منى واجعل ذنبى مغفورًا وصومى مقبولاً".

واعلم أن النية محلها القلب، ولا يشترط النطق فيها باللسان، فالنية في الصوم إما ركن أو شرط على اختلاف الفقهاء، ويرى بعض الأئمة أن النية واجبة التجديد لكل يوم من أيام رمضان، ولا بد من تبييتها ليلًا قبل الفجر، وأن يعيِّن الصائم صومه إذا كان فرضًا بأن يقول: نويت صيام غد من شهر رمضان.

متى حدثت معجزة الإسراء والمعراج

معجزة الإسراء والمعراج حدثت في الفترة المكية بعد عام الحزن بحسب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، منوهًا بأن تحديد شهر ويوم حدوثها فقد فحص العلماء حتى أجمعوا على أنها تمت في 27 رجب ، حيث إنها تمت في الفترة المكية بعد عام الحزن بعد التمحيص والتدقيق في الروايات أجمع العلماء أن الاسراء والمعراج 27 من رجب الأصب الأصم الفرد، فهذا الشهر م ن الشهور الحرم التي حرم الله فيها القتال، والثلاثة تأتي سردًّا معًا، بعضها وراء بعض، ويأتي رجب وحيدًا فردًا.

وبين عضو كبار العلماء أن المُؤرخون لم يعرفوا بدقة في أي ليلة أو أيّ شهر كانت رحلة الإسراء والمعراج ، وأن الرأي الذي رجحه بعض أهل العلم بأن رحلة الإسراء والمعراج كانت ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في العام العاشر من البعثة النبوية أي قبل الهجرة من مكة إلى المدينة بنحو 3 سنوات، في عام الحزن، الذي توفى فيه أبو طالب جد الرسول، الذي كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت وزيرة الصدق للرسول صلى الله عليه وسلم.