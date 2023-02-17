هاني حتحوت: تعادل الزمالك مع المريخ السوداني محبط

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، لاعبي الزمالك بعد التعادل اليوم أمام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغرد هاني حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر: "تعامل لاعبي الزمالك في التلت الهجومي ضعيف، تعادل محبط أمام المريخ".

تعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني سلبيا خارج الديار فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة بالدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وسدد فى الدقيقة السابعة البرازيلي دا سوزا كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك.