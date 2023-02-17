دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور علي تعادل الزمالك مع المريخ

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعادل الزمالك اليوم أمام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغرد الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" #انتهاء_المباراة :

الزمالك يتعادل مع المريخ السوداني سلبياً 0/0 في الجولة الثانية لدور مجموعات ابطال افريقيا

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني سلبيا خارج الديار فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

وكادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة مع الدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة السابعة البرازيلي سدد دا سوزا كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك