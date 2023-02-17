حصيلة هزيلة.. أرقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

واصل نادي الزمالك سلسلة فقدان النقاط بتعادل جديد امام فريق المريخ السوداني في المباراة التي اقيمت علي ملعب استاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا .

أرقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني

الزمالك لم يشكل خطورة كبيرة علي المنافس عدا تسديدة سيف جعفر التي اصطدمت في القائم

سدد الزمالك 14 كرة فقط 4 كرات بين الثلاث خشبات

وسدد المريخ السوداني 22 كرة ، 5 فقط علي مرمي الأبيض

استحوذ فريق المريخ علي الكرة بنسبة 55% مقابل 45 % للزمالك

حصل عواد علي أعلي تقييم بين لاعبي الزمالك بـ 8.1

وحصل اليكس سيلافا لاعب المريخ علي اعلي تقييم بـ 8.0

أضاع المريخ فرصتين محققتين لتسجيل الاهداف مقابل 0 فرص محققه للزمالك

سدد المريخ 10 كرات من داخل منطقة الجزاء مقابل 7 للزمالك

سدد المريخ 12 كرة من خارج منطقة الجزاء مقابل 7 للزمالك