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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميناء جدة الإسلامي يحصد جائزتين في قمة الشحن الأخضر

صدى البلد

حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مُمثلة بميناء جدة الإسلامي جائزة "أفضل ميناء في عام 2022"، وفازت بجائزة "التحول الرقمي" ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر"International Green Shipping Summit Awards" ، في نسختها السابعة التي انعقدت في مدينة روتردام الهولندية في الفترة 15 - 16 فبراير لعام 2023م.

ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا للتحول النوعي الذي يشهده ميناء جدة الإسلامي والتطورات التي أسهمت في زيادة معدلات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القطاع البحري ونمو الحركة التجارية، وتتويجًا للإنجازات التي حققتها "موانئ" لضمان تقدم مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والشحن البحري، ومبادرات استخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لضمان صناعة بحرية صديقة للبيئة.

ويأتي فوز ميناء جدة الإسلامي بجائزة " أفضل ميناء في عام 2022" امتداداً لحصوله على المركز الثامن في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي، وتأكيدًا للبرامج التطويرية والخطط الاستثمارية التي شهدها الميناء، ومن بينها: توقيع اتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين لإنشاء 5 مناطق لوجستية متكاملة، وإضافة عدد من خدمات الشحن الملاحية الجديدة، والذي أسهم في حصول المملكة على أعلى تقدم على مستوى المنطقة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة ضمن تقرير "UNCTAD" للربع الرابع لعام 2022 بتسجيل 71.33 نقطة.

ويعزز الميناء باستمرار قدراته التشغيلية باستقبال 12 رافعة حديثة وصديقة للبيئة، مصممة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية وأنظمة التشغيل "عن بُعد" لمناولة الحاويات عبر شركاء موانئ الاستراتيجيين المشغلين لمحطتي الحاويات الجنوبية والشمالية؛ بما يدعم الطاقة النظيفة.

ويؤكد فوز "موانئ" بجائزة التحول الرقمي على التحولات النوعية التي شهدها عام 2022م، والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار ذلك، ومن بينها مبادرة الموانئ الذكية لأتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية باستخدام تقنيات الجيل الخامس وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج رقمية مبتكرة تعزز الربط التقني مع المشغلين في الموانئ، إلى جانب تطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ لتحقيق التوسّع في الخدمات المقدمة بالموانئ السعودية ومضاعفتها من 46 خدمة حالية إلى 150 خدمة مستهدفة، وتمكين التقنيات الحديثة والناشئة وفق أفضل الممارسات العالمية .

ويأتي فوز ميناء جدة الإسلامي بجائزة "أفضل ميناء في عام 2022" بعد المنافسة مع ميناءي روتردام وهامبورغ، ونيل "موانئ" جائزة التحول الرقمي، وذلك من أصل 7 جوائز تمنحها القمة العالمية للقطاع البحري واللوجستي.

يُذكر أن؛ القمة العالمية للشحن الأخضر تنعقد سنويًا لدراسة مستقبل الصناعة البحرية عبر جلسات تتناول أفكار تطوير القطاع بحلول ذكية ومبتكرة، وتناقش الفرص الاستثمارية، والتخطيط المتكامل لتقليل الانبعاثات وإزالة الكربون، كما تجذب القمة مجموعة كبيرة من كبار أصحاب المصلحة العالميين في القطاع البحري، وتوفر فرص رائعة لتبادل الأفكار حول الاستراتيجيات المستقبلية نحو مستقبل مستدام للأعمال البحرية، وتمنح القمة جوائز لأفضل الممارسين، بناءً على تطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

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