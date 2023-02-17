السودان : تقديرنا وشكرنا للرئيس السيسي لإعفاء مواطنينا من غرامات مخالفات الإقامة

استضافت العاصمة السودانية الخرطوم على مدار يومي 15 و 16 فبراير الجاري اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة.

ترأس السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، الوفد المصري المشارك في الاجتماعات حيث ضم الوفد المصري ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية المصرية.

كما شارك في أعمال اللجنة السفير المصري لدى السودان هاني صلاح وعدد من أعضاء السفارة والقنصلية المصرية.

قدّم الجانب السوداني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بإعفاء مواطني جمهورية السودان من الغرامات المترتبة على مخالفات الإقامة خلال الفترة الماضية، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من الكاتب السودانى.



وبحثت اللجنة في دورتها الخامسة العديد من الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في جو يسوده التفاهم بين الأشقاء والعزم على مواصلة التعاون والعمل المشترك.

وأكد الجانبان ( المصري والسوداني) على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد هذه اللجنة، باعتبارها تناقش موضوعات تمس الحياة اليومية لمواطني البلدين، لاسيما مسائل التأشيرات، والإقامات، والطلاب الوافدين في كلا البلدين، وغيرها من موضوعات في مجالات التعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، والتعاون القانوني والقضائي.