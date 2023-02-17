وزير الدفاع البريطاني: إرسال مقاتلات لأوكرانيا أمر بعيد المنال

نفى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الجمعة، إمكانية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية.

وقال وزير الدفاع في جلسة خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "إن إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا أمر بعيد المنال".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن الحرب الروسية الأوكرانية أنه ليس هناك مبررا للعدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا :"روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا".

وأكد ماكرون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا علي أن الحرب في أوكرانيا تعني العالم كله وليس أوروبا وحدها، مضيفا أن أوروبا يجب أن تعمل علي تعزيز قوة الردع النووية، بجانب العمل على تعزيز التسليح لأوكرانيا.

وذكر الرئيس الفرنسي أن هناك إخفاقات للقوات الروسية في أوكرانيا، وبذلك يتيح إمكانية الضغط على روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال ماكرون: “يجب الضغط على روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا، بجانب تكثيف دعمنا لأوكرانيا للمضي نحو مفاوضات ذات مصداقية”، مضيفا :" جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا".