عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: إرسال مقاتلات لأوكرانيا أمر بعيد المنال

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني

نفى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الجمعة، إمكانية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية.

وقال وزير الدفاع في جلسة خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "إن إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا أمر بعيد المنال".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن الحرب الروسية الأوكرانية أنه  ليس هناك مبررا للعدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا :"روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا".

وأكد ماكرون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا علي أن الحرب في أوكرانيا تعني العالم كله وليس أوروبا وحدها، مضيفا أن أوروبا يجب أن تعمل علي تعزيز قوة الردع النووية، بجانب العمل على تعزيز التسليح لأوكرانيا.

وذكر الرئيس الفرنسي أن هناك إخفاقات للقوات الروسية في أوكرانيا، وبذلك يتيح إمكانية الضغط على روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال ماكرون: “يجب الضغط على روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا، بجانب  تكثيف دعمنا لأوكرانيا للمضي نحو مفاوضات ذات مصداقية”، مضيفا :" جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا روسيا وزير الدفاع البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

عاد من الموت ليصبح أبا| حكاية تركي قضي 261 ساعة تحت الأنقاض..شاهد

روسيا تجري تغييرات في قادة 3 مناطق عسكرية

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن تعرضه لحادث سيبراني

مقطع فيديو يطيح بـ معلمة إيرانية من عملها.. لن تصدق جريمتها

شاهد.. لحظة وقوع هزة أرضية أثناء مؤتمر صحفي لوزير تركي على الهواء

جنازة وعزاء لـ دمية| تفاصيل أغرب عملية نصب في الأردن.. شاهد

يفوق خسائر كهرمان مرعش.. خبراء: زلزال مدمر جديد يضرب اسطنبول قريبا

نجوا من الزلزال فماتوا في حريق|مأساة إنسانية لـ عائلة سورية في تركيا

ترشيحاتنا

نحن أصحاب الملعب .. أول تعليق من مدرب المريخ بعد مباراة الزمالك

لتجنب الاحراج وحماية الخصوصية.. جرب هذه الحيلة على فيسبوك ماسنجر

هذا خصمنا الثاني | تعليق صادم من فيريرا بعد مباراة الزمالك والمريخ

سبحان الذي اسرى .. معناها ولماذا استغرقت المعجزة ليلة كاملة؟ الشعراوي يجيب

بعد التعثر في دوري الأبطال .. هل يستحضر الزمالك سيناريو كونفدرالية 2019؟

شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة الاقتصادية بسبب 10 ملايين جنيه غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات الشيف شربيني.. طريقة عمل نجرسكو شهى ومميز

لأفضل النتائج.. الوقت الأمثل لممارسة التمارين الرياضية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الموفرة| بمذاق لا يقاوم

هدايا ودولارات على تيك توك لـ محمد رمضان والسقا .. ما الحقيقة؟

فيديو

خبراء يردون.. تنبؤات وقوع زلازل في مصر والمنطقة العربية

حسد أم خطأ طبي.. أم تبكي على رضيعها بعد رحيله بسبب الفيسبوك

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ