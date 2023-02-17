البورصة تربح 9 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي| تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.71%.. و16.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

البورصة تربح 9 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.71%

16.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول



تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 9 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي؛ ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17488.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 2990.83 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 نقطة.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.740 مليار ورقة منفذة على 365 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.402 مليار ورقة منفذة على 335 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.6%، والعرب على 7.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 377.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 84.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.1%، وسجل العرب 8.1%.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1.699 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.212 مليار جنيه.