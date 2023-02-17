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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع فتح الطريق الدائري بعد إصلاح خط مياه رئيسي

شارع ببني سويف
شارع ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة النقل  ، الإجراءات الجاري تنفيذها  للتعامل مع تداعيات  مشكلة  تسرب مياه من الخط الرئيس بالطريق الدائري بالاتجاه القادم من مزلقان الشلال تقاطع مع حي الزهور ، و نتج عنها غلق الطريق وتحويل الحركة إلى مسارات بديلة "بصفة مؤقتة " لحين انتهاء شركة المياه من أعمال إصلاح وصيانة الخط  ، والتي استمرت منذ مساء الأربعاء ،و انتهت اليوم الجمعة

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أوضح المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وفور الانتهاء من أعمال إصلاح الخط ، قامت المديرية " اليوم الجمعة" بالبدء في أعمال إصلاح الطريق وتمهيده مبدئياً ، لفتحه نظرا لاهميته لحين معالجته وإصلاحه نهائيا بعد ذلك.

مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مسؤولى المرور، ورفع المخلفات والتسوية باستخدام ناتج كشط طبقة الأسفلت وفتح الطريق للمرور، مؤكدا على أنه ستتم متابعة الطريق والمعالجة المستمرة له لحين الانتهاء تماما من إصلاحه

 

محافظ بني سويف مجلس الوزراء بني سويف وزارة النقل الطريق الدائرى الدكتور محمد هاني غنيم

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