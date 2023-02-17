81 مليونا و521 ألف جنيه فروق ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد

قامت سناء عبد الكريم مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشرقية بتكليف عدة لجان بالإدارة بالقيام بزيارات ميدانية لفحص ومراجعة المستندات والبيانات الجمركية لعدد 29 من الشركات المستوردة خلال عام 2022 .

وبناءا على الفحص والمراجعة تبين وجود فروق فى الضرائب والرسوم بهذه الشركات بعدد ٢٠٥ مشروع للرد ، وبلغ عدد طلبات استكمال الضرائب والرسوم ٩٤٦ طلبا .

وبلغ عدد طلبات الاستكمال المحصلة ٥٢٨ طلب حوالي 81 مليون و730 ألف جنيه تم تحصيلها بالكامل .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك والتكليفات الصادرة من ياسر الشماغ الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية .