كبير مفوضين الكشافة البحرية: نبذل قصارى جهدنا لإسعاد أطفال ذوي الهمم

قال الدكتور سعيد كمال، كبير مفوضين جمعية الكشافة البحرية، إن هناك اهتمام كبير بقطاع ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وهناك خطط لفعاليات على مدار العام سواء في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف سعيد كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفعاليات تضم ورش فنية وزيارة لمسجد أحمد ابن طولون، لافتا إلى أن سعادة ذوى الهمم بالبرامج الترفيهية التي نقدمها لهم تنعكس على جميع المسئولين بالجمعية والمنظمين.

وتابع كبير مفوضين جمعية الكشافة البحرية: نبذل قصارى جهدنا لإسعاد ذوي الهمم والقدرات الخاصة وتقديم فقرات غنائية وترفيهية متعددة ومتنوعة بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في الرسم والغناء وتبدل التعارف.

