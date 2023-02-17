برلماني يطالب برصد أسباب زيادة قوائم انتظار المرضي

قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم إنتظار المرضى، عملت علي معالجة الكثير من المشكلات الصحية لمختلف فئات المواطنين ومنها المرأة وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لها.

سرعة انجاز العمليات المعقدة

أضاف “ رضوان” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن هذه المبادرة بمثابة حل فعال لإنجاز العمليات الجراحية المعقدة مثل المفاصل و القلب المفتوح، لذا فإن التوسع في مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار أمر مطلوب في الفترة الراهنة، معقبا “ تخطى المليون ونصف المليون عملية نتيجة مبهرة تم تحقيقها”.

كما ناشد عضو لجنة الصحة، بضرورة تحقيق التوزيع الصحيح للكفاءات الطبية بالجامعات والمستشفيات، قائلا “ دايما الجامعة فيها عدد أكبر من المعدل اللازم من أعضاء التدريس أي تكون المستشفي في حاجة ماسة لهذه العناصر” لذا لابد من تركيز كل جامعة علي تشغيل أقرب مستشفي قريب منها أو تابع لها.

ولفت البرلمانى، إلى أهمية رصد الأسباب المؤدية لزيادة أعداد المرضي بقوائم الانتظار، والعمل علي معالجتها وحلها سواء كانت فنية أو بشرية، قائلا “ الـ trun over للمريض في المستشفي لا يتخطى 5 أيام لدخوله وخروجه وتلقيه العلاج” حيث يدعم ذلك عدم إهدار الجهود المبذولة والحفاظ علي ما حققته المبادرة من إنجازات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و580 ألف و 458 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 18 ألف و 614 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى منتصف فبراير لعام 2023، بالإضافة إلى استقبال 65 ألف و517 اتصال من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.