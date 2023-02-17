استمرار تقديم خدمات "صحة المرأة" للسيدات بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه استكملت الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، حملاتها لتقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للسيدات، وذلك بالشركة المصرية للاتصالات بفرع فاقوس، برئاسة المنسق العام للمبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، وذلك بعد تنفيذ حملة أخري منذ أربعة أيام بفرع الشركة بديرب نجم.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذا يأتي في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والنقابة العامة للاتصالات، حيث تم فحص ٣٧ سيدة بفرع الشركة بفاقوس،مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، مضيفاً بأنه يتم أيضاً تقديم الخدمة الطبية بالمبادرة بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، وتم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوفير مستلزمات العمل بها.

وأشار "مسعود" الي انه تم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق العاملة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، وإتباع معايير مكافحة العدوي، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود أنه تم إعداد فرق طبية تقوم بتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة للسيدات من خلال الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، هذا بالإضافة لإنتشار العيادات الطبية المتنقلة، والفرق المتحركة والتي كثفت جهودها خلال الاسبوع الماضي وانطلقت بالميادين والهيئات الحكومية المختلفة كالمديريات الخدمية، والجامعة، والكنائس، وغيرها، من أجل الوصول لكل سيدة وفتاة داخل محافظة الشرقية، مضيفاً بأن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة داخل مراكز الإحالة لمستشفيات المحافظة، والتي تضمنت إجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم.