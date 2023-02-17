النشرة الدينية.. الإسراء والمعراج معجزة نبوية تفوق مقاييس البشر ومحطات في مسيرة أحمد طه ريان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
رحلة الإسراء والمعراج .. مفتي الجمهورية: معجزة نبوية تفوق مقاييس البشر
شيخ المالكية الراحل .. محطات في مسيرة الدكتور أحمد طه ريان
منحة ربانية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
أعمال آخر جمعة في رجب.. 12 عبادة تنجي من الهلاك بالذنوب
عادِل صيام 60 شهرًا بهذا اليوم.. دار الإفتاء تكشف عن عبادة مستحبة
رحلة الإسراء والمعراج مختصرة.. معجزة الزمان والمكان
دعاء ساعة الإجابة في آخر جمعة من رجب لقضاء الحاجات