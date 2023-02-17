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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الإسراء والمعراج معجزة نبوية تفوق مقاييس البشر ومحطات في مسيرة أحمد طه ريان

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية. 

رحلة الإسراء والمعراج .. مفتي الجمهورية: معجزة نبوية تفوق مقاييس البشر
 

شيخ المالكية الراحل .. محطات في مسيرة الدكتور أحمد طه ريان
 

 

منحة ربانية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

 

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