عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته هيروين وأسلحة نارية في القاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من «الهيروين المخدر، وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص»، بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط كمية من الهيروين المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر– 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

واتخذت  الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

غدا.. أولى جلسات طعن طبيب الكركمين على حكم حبسه

تجديد حبس لصوص انتحلوا صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة الكابلات بالقاهرة

تجديد حبس 5 أشخاص سرقوا سيارة سجائر بالإكراه بمدينة نصر

14 نافذة ألوميتال.. تجديد حبس شخصين سرقا موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

حبس ٤ أشخاص سرقوا ١٠ ملايين جنيه من داخل شقة بالأزبكية

حبس شخص لحيازته بودر وآيس بالزاوية الحمراء

حبس 3 أشخاص لحيازتهم فرد خرطوش وحشيش بعين شمس

حبس ٨ أشخاص سرقوا أدوات ومعدات خاصة بشركة لتشغيل المصاعد الخاصة بالمقطم

ترشيحاتنا

تسريب سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A2

علاقة آثمة.. تفاصيل ابتزاز طبيب الدقهلية بمقطع فيديو مقابل 2 مليون جنيه

سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 .. ودعاء النية لصيام الإسراء والمعراج

5 مليار جنيه استرليني.. عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن عرض قطر شراء مانشستر يونايتد

هل هناك علاقة بين الإجهاض و جلطات الساق لدى السيدات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ