حبس شخص لحيازته هيروين وأسلحة نارية في القاهرة

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من «الهيروين المخدر، وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص»، بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان رجال المباحث قد تمكنوا من ضبط كمية من الهيروين المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر– 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية.