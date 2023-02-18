حبس شخصين قتلا شاب بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب اثناء مشاجرة فيما بينهم لخلافات بينهم بالشرابية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك د.



وكان لقي شاب مصرعه اثر تشاجرة مع أخرين بسبب خلافات سابقة تم ضبط مرتكبى واقعة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشرابية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بها إصابات وجروح متفرقة بالجسم إثر مشاجرة.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الإنتقال لمحل الواقعة والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفى ، وشخصين مقيمان بدائرة القسم ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما نتج عنها إصابته والتى أودت بحياته.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم إستهداف وضبط مرتكبى الواقعة ، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وسلاح أبيض وسيارة بدون لوحات ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.