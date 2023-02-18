بغرض الاتجار.. حبس شخصين لحيازتهما كيلو حشيش في الشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة “قيادة أحدهما - بدون ترخيص”، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.